В МЗС назвали очікування від візиту Держсекретаря США до Києва

Українська влада очікує, що під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва 5-6 травня буде йти мова про посилення політичної та оборонної підтримки України.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Єнін зауважив, що Київ стане першою європейською столицею, яку держсекретар США відвідає з повноцінним двостороннім візитом.

За словами Єніна, насамперед цей візит розглядається "як сигнал надзвичайно потужної підтримки з боку Сполучених Штатів в протидії російській гібридній агресії".

"Ми розраховуємо на посилення нашої підтримки як політичної, так і в оборонній сфері з боку нашого головного безпекового союзника. Ми розраховуємо на подальшу підтримку Сполученими Штатами курсу реформ, а також модернізацію усіх сфер життєдіяльності, насамперед тих, які, безумовно, пов'язані з національною безпекою і обороною", - заявив Єнін.

Також, додав він, планується обговорити питання активізації взаємодії у сфері торгівлі і інвестицій.

"Будемо говорити про збільшення потенціалу взаємної співпраці в рамках міжнародних організацій. Будемо говорити про механізми технічної допомоги, які на сьогоднішній день потребує українська економіка, включно з енергетичним сектором", - повідомив заступник міністра.

Держсекретар США зараз перебуває з візитом в Європі і після зустрічі G7 відвідає Україну. Детальніше про очікування від візиту – у відеоблозі "Європейської правди".