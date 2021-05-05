Слухання щодо юрисдикції про захоплення Росією українських моряків відбудуться у жовтні

Усні слухання щодо юрисдикції у справі про захоплення Росією українських кораблів і моряків у Керченській протоці у листопаді 2018 року призначені на 11-16 жовтня 2021 року.

Про це йдеться у проспекті емісії єврооблігацій України, наявному в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

"11 лютого 2021 року Україна звернулася до суду з проханням розглянути питання юрисдикції на основі подань, які сторони вже зробили, з метою запобігання подальшим затримкам у цьому розгляді. 22 лютого 2021 року Росія заперечила проти запиту України та наголосила на необхідності усних слухань. 16 березня 2021 року арбітражний трибунал повідомив сторонам, що слухання щодо питання про юрисдикцію призначені на 11-16 жовтня 2021 року", - йдеться у проспекті.

Як відомо, у квітні 2019 року Україна розпочала міжнародне арбітражне провадження проти Російської Федерації щодо незаконного захоплення з її боку трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.

Міжнародний трибунал із морського права ухвалив рішення про застосування тимчасових заходів: суд наказав Росії негайно звільнити кораблі та членів їхніх екіпажів.

Моряки повернулися в Україну 7 вересня 2019 року у рамках взаємного звільнення Україною і РФ утримуваних осіб. 17 листопада 2019 року українські судна в супроводі російської берегової охорони вийшли з акваторії Керчі в бік Чорного моря, а 18 листопада були передані українській стороні.

22 травня 2020 року Україна подала на розгляд арбітражного трибуналу свій меморандум у цій справі, що містить виклад фактів, обґрунтування юридичної позиції доказів і свідчень.