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Глави МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу приїдуть в Україну і відвідають Донбас

Середа, 5 травня 2021, 18:37

Міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії і Люксембургу відвідають Україну 6 і 7 травня та в рамках візиту прибудуть на Донбас. 

Про це повідомило посольство Нідерландів в Україні в середу, пише "Європейська правда".

"Міністр Блок відвідає Україну 6 та 7 травня, разом із міністром закордонних справ Бельгії Софі Вільмес та міністром закордонних справ Люксембургу Жаном Ассельборном. Це - спільний візит міністрів закордонних справ країн Бенілюксу", - йдеться у повідомленні посольства.

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Мета візиту полягає у підкресленні підтримки трьома країнами суверенітету та територіальної цілісності України, наголосили у посольстві.

Крім того, під час візиту обговорять продовження реформ в Україні.

На четвер заплановано поїздку до лінії зіткнення на сході України та зустріч з громадянським суспільством.

У п’ятницю відбудуться зустрічі дипломатів з членами уряду, зокрема міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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Донбас та ОРДЛО Бельгія Нідерланди Люксембург
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