Румыния предоставит Украине и Молдове по 100 000 доз вакцины AstraZeneca
Четверг, 6 мая 2021, 09:48
Румыния намерена предоставить Украине и Молдове по 100 000 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал на пресс-конференции премьер-министр Румынии Флорин Кицу.
"На сегодняшней встрече мы утвердили проект решения о предоставлении еще 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также приготовили детали предоставления 100 000 доз вакцины Украине", - сообщил он.
Премьер добавил, что также на финальной стадии решение о продаже в Молдову 200 000 доз вакцины в месяц.
Как сообщалось ранее, в мае-июне Польша планирует поставить в Украину 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.
Напомним, Молдова получила свои первые дозы вакцины от коронавируса благодаря Румынии, именно с этой партии началась кампания вакцинации.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua