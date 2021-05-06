Від президента до громадянського суспільства: з ким зустрічається держсекретар США у Києві

Під час свого першого візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен має зустрічі з депутатами Верховної Ради, президентом, урядом, митрополитом Епіфанієм, представниками громадянського суспільства і родинами посольства США.

Про це йдеться в офіційній програмі візиту, пише "Європейська правда".

Вранці о 9-20 відбулася закрита зустріч з депутатами Верховної Ради.

О 9-40 почалася зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Після неї держсекретар разом з Кулебою і митрополитом Епіфанієм взяв участь у покладанні квітів до меморіалу загиблим у війні на Донбасі та разом з митрополитом Епіфанієм вирушив до Михайлівського монастиря.

На 10-45 запланована зустріч з Володимиром Зеленським, після неї об 11-55 - спільна пресконференція.

О 12-30 Блінкен зустрічається з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

О 15:25 держсекретар Блінкен бере участь у віртуальному круглому столі з питань реформ / боротьби з корупцією, а 16-15 - віртуальній зустрічі з персоналом та родинами Посольства США в Києві.

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