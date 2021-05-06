От президента до гражданского общества: с кем встречается госсекретарь США в Киеве

Во время своего первого визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен имеет встречи с депутатами Верховной Рады, президентом, правительством, митрополитом Епифанием, представителями гражданского общества и семьями посольства США.

Об этом говорится в официальной программе визита, пишет "Европейская правда".

Утром в 9-20 состоялась закрытая встреча с депутатами Верховной Рады.

В 9-40 началась встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. После нее госсекретарь вместе с Кулебой и митрополитом Епифанием принял участие в возложении цветов к мемориалу погибшим в войне на Донбассе и вместе с митрополитом Епифанием отправился к Михайловскому монастырю.

На 10-45 запланирована встреча с Владимиром Зеленским, после нее о 11-55 - общая пресс-конференция.

В 12-30 Блинкен встречается с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В 15:25 госсекретарь Блинкен участвует в виртуальном круглом столе по вопросам реформ и борьбы с коррупцией, а 16-15 - виртуальной встрече с персоналом и семьями Посольства США в Киеве.

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