США, Канада и Норвегия: ЕС впервые допустил третьи страны к оборонному проекту

Совет Европейского союза согласился включить США, Канаду и Норвегию в своей оборонный проект военной мобильности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

"Сегодня Совет одобрил участие США, Канады и Норвегии в проектах PESCO по вопросам военной мобильности. Их знания будут способствовать проекту, а вместе с ним и улучшению военной мобильности в пределах ЕС и вне его. Это область общих приоритетов и общих интересов у наших трансатлантических отношениях. Это сделает оборону ЕС более эффективной и будет способствовать укреплению нашей безопасности", - сказал Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Проект PESCO - это стратегическая платформа, обеспечивающая быстрое и беспрепятственное перемещение войск по всему ЕС, будь то железнодорожным, автомобильным, воздушным или морским транспортом.

К проекту присоединились 25 из 27 государств ЕС. В ноябре 2020 ЕС согласился допускать к участию в проектах третьи государства. Основным условием является то, что участники из-за пределов Евросоюза принесут проекту "значительную добавленную стоимость".

Программа PESCO была согласована лидерами ЕС в декабре 2017 года после решения Великобритании выйти из Евросоюза и российской аннексии Крыма в 2014 году.

Флагманская оборонная программа ЕС направлена ​​на то, чтобы помочь блоку совместно финансировать, развивать и развертывать вооруженные силы.