Німеччина виступила проти призупинення дії патентів на вакцини від COVID-19

Уряд Німеччини виступає за збереження дії патентів на вакцини від коронавірусу.

Про це в четвер 6 травня заявила речниця уряду Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Пропозиція США про скасування захисту патентів на вакцини від COVID-19 має серйозні наслідки для виробництва вакцин в цілому", - сказала речниця уряду.

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Вона наголосила, що "захист інтелектуальної власності є джерелом інновацій і має залишатися таким і в майбутньому".

Раніше канцлерка Німеччина Ангела Меркель вказала на те, що Німеччина є одним з провідних донорів міжнародної ініціативи COVAX, покликаної сприяти справедливому розподілу вакцин від коронавірусу для бідніших країн, в той час, як США фактично не експортували вакцини в ці країни.

Раніше США підтримали ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ) тимчасово призупинити дію патентів на вакцини від коронавірусу.

Цю пропозицію підтримали, зокрема, генсек ООН Антоніу Гутерріш, президент Франції Еммануель Макрон та президент РФ Владімір Путін.

Європейський Союз готовий розглянути пропозицію США обговорити скасування патентного захисту вакцин проти COVID-19.

Зняття патентного захисту з вакцин може дозволити біднішим країнам масово виробляти препарати-синоніми запатентованих вакцин.