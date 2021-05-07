Германия выступила против приостановления действия патентов на вакцины от COVID-19

Правительство Германии выступает за сохранение действия патентов на вакцины от коронавируса.

Об этом в четверг 6 мая заявила пресс-секретарь правительства Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Предложение США об отмене защиты патентов на вакцины от COVID-19 имеет серьезные последствия для производства вакцин в целом", - сказала пресс-секретарь правительства.

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Она подчеркнула, что "защита интеллектуальной собственности является источником инноваций и должна оставаться таким и в будущем".

Ранее канцлер Германия Ангела Меркель указала на то, что Германия является одним из ведущих доноров международной инициативы COVAX, призванной способствовать справедливому распределению вакцин от коронавируса для бедных стран, в то время, как США фактически не экспортировали вакцины в эти страны.

Ранее США поддержали инициативу более чем 100 стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) временно приостановить действие патентов на вакцины от коронавируса.

Это предложение поддержали, в частности, генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин.

Европейский Союз готов рассмотреть предложение США обсудить отмену патентной защиты вакцин против COVID-19.

Снятие патентной защиты по вакцинам может позволить бедным странам массово производить препараты-синонимы запатентованных вакцин.