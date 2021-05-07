Президентка Молдови зробила щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca
Президентка Молдови Мая Санду 7 травня зробила щеплення першою дозою вакцини від коронавірусу шведсько-британської компанії AstraZeneca.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Санду сказала, що вакцинується, аби послужити стимулом для жителів Молдови, які ще не зробили щеплення.
"Єдина можливість зупинити пандемію - це вакцинуватися. Я рада вам повідомити, що в найближчі дні у нас буде достатньо вакцин, щоб можна було вакцинувати всіх охочих", - зазначила Санду після вакцинації.
З 31 березня в Молдові офіційно розпочався другий етап вакцинації від коронавірусу.
Згідно з планом імунізації, на цьому етапі вакцину можуть отримати люди, старші 60 років, і ті, хто страждає хронічними хворобами, громадяни у віці від 18 до 60 років із захворюваннями, що підвищують ризик розвитку важких форм COVID-19.
До другого етапу вакцинації також входять співробітники органів забезпечення громадського порядку і держбезпеки, в тому числі парламенту, посольств, адміністрації президента, уряду, міністерств і підвідомчих структур, профспілок, місцевих структур влади і пенітенціарної системи. Вже після початку кампанії вакцинації в список пріоритетних груп включили і журналістів.
Паралельно триває вакцинація медпрацівників та інших освітян.
За два місяці вакцинації в Молдові використали 171 820 доз препаратів від коронавірусу. Першу дозу вакцини отримали 150 173 людини, обидві дози - понад 21,6 тис.