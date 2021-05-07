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Президентка Молдови зробила щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca

П'ятниця, 7 травня 2021, 11:25

Президентка Молдови Мая Санду 7 травня зробила щеплення першою дозою вакцини від коронавірусу шведсько-британської компанії AstraZeneca. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Санду сказала, що вакцинується, аби послужити стимулом для жителів Молдови, які ще не зробили щеплення. 

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"Єдина можливість зупинити пандемію - це вакцинуватися. Я рада вам повідомити, що в найближчі дні у нас буде достатньо вакцин, щоб можна було вакцинувати всіх охочих", - зазначила Санду після вакцинації.

З 31 березня в Молдові офіційно розпочався другий етап вакцинації від коронавірусу. 

Згідно з планом імунізації, на цьому етапі вакцину можуть отримати люди, старші 60 років, і ті, хто страждає хронічними хворобами, громадяни у віці від 18 до 60 років із захворюваннями, що підвищують ризик розвитку важких форм COVID-19.

До другого етапу вакцинації також входять співробітники органів забезпечення громадського порядку і держбезпеки, в тому числі парламенту, посольств, адміністрації президента, уряду, міністерств і підвідомчих структур, профспілок, місцевих структур влади і пенітенціарної системи. Вже після початку кампанії вакцинації в список пріоритетних груп включили і журналістів.

Паралельно триває вакцинація медпрацівників та інших освітян.

За два місяці вакцинації в Молдові використали 171 820 доз препаратів від коронавірусу. Першу дозу вакцини отримали 150 173 людини, обидві дози - понад 21,6 тис.

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