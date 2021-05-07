Президент Молдовы сделала прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca

Президент Молдовы Майя Санду 7 мая сделала прививку первой дозой вакцины от коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Санду сказала, что вакцинируется, чтобы послужить стимулом для жителей Молдовы, которые еще не сделали прививки.

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"Единственная возможность остановить пандемию - это вакцинироваться. Я рада вам сообщить, что в ближайшие дни у нас будет достаточно вакцин, чтобы можно было вакцинировать всех желающих", - отметила Санду после вакцинации.

С 31 марта в Молдове официально начался второй этап вакцинации от коронавируса.

Согласно плану иммунизации, на этом этапе вакцину могут получить люди старше 60 лет, и те, кто страдает хроническими болезнями, граждане в возрасте от 18 до 60 лет с заболеваниями, повышающими риск развития тяжелых форм COVID-19.

Ко второму этапу вакцинации также входят сотрудники органов обеспечения общественного порядка и госбезопасности, в том числе парламента, посольств, администрации президента, правительства, министерств и подведомственных структур, профсоюзов, местных структур власти и пенитенциарной системы. Уже после начала кампании вакцинации в список приоритетных групп включили и журналистов.

Параллельно продолжается вакцинация медработников и других работников образования.

За два месяца вакцинации в Молдове использовали 171 820 доз препаратов от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 150 173 человека, обе дозы - более 21,6 тыс.