У Британії дві третини дорослих отримали першу дозу вакцини від коронавірусу

У Великій Британії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали дві третини дорослих громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

"Дві третини дорослих отримали першу дозу вакцини проти COVID. Спасибі всім, хто домігся такого успіху в масштабах всієї Британії. Будь ласка, зареєструйтесь на укол, коли вам запропонують, і отримайте другу дозу, щоб забезпечити вам максимальний захист", - написав Джонсон у Twitter.

Two-thirds of adults have now had their first COVID vaccine dose.



Thank you to everyone who has made this UK-wide rollout such a success.



Please book your jab when offered and get your second dose to give you maximum protection. pic.twitter.com/HTEWKvhsWe — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 7, 2021

У п'ятницю стало відомо, що більшості дорослих британців у віці до 40 років буде надана альтернатива вакцині Oxford-AstraZeneca через рідкісні випадки утворення тромбів після отримання цього препарату.

Регулюючий орган Великої Британії з безпеки лікарських засобів заявив, що було 242 випадків з тромбами та 49 смертей, при цьому було введено 28,5 мільйона доз вакцини.

Але ризик трохи вище в молодших вікових групах. На рішення також вплинули низький рівень випадків коронавірусу і доступність альтернативних вакцин, в тому числі Pfizer і Moderna.

Ризик утворення тромбу становить приблизно один на 100 000 для людей у ​​віці від 40 років, але підвищується до одного з 60 000 для людей у ​​віці від 30 років