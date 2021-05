У Британії дві третини дорослих отримали першу дозу вакцини від коронавірусу

У Великій Британії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали дві третини дорослих громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

"Дві третини дорослих отримали першу дозу вакцини проти COVID. Спасибі всім, хто домігся такого успіху в масштабах всієї Британії. Будь ласка, зареєструйтесь на укол, коли вам запропонують, і отримайте другу дозу, щоб забезпечити вам максимальний захист", - написав Джонсон у Twitter.

Two-thirds of adults have now had their first COVID vaccine dose.



Thank you to everyone who has made this UK-wide rollout such a success.



Please book your jab when offered and get your second dose to give you maximum protection. pic.twitter.com/HTEWKvhsWe