В Британии две трети взрослых получили первую дозу вакцины от коронавируса

В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили две трети взрослых граждан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

"Две трети взрослых получили первую дозу вакцины против COVID. Спасибо всем, кто добился такого успеха в масштабах всей Великобритании. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на укол, когда вам предложат, и получите вторую дозу, чтобы обеспечить вам максимальную защиту", - написал Джонсон в Twitter.

Two-thirds of adults have now had their first COVID vaccine dose.



Thank you to everyone who has made this UK-wide rollout such a success.



Please book your jab when offered and get your second dose to give you maximum protection. pic.twitter.com/HTEWKvhsWe