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У ЄС початково підтримали три соціальні цілі до 2030 року

Субота, 8 травня 2021, 10:45

У ЄС початково підтримали ідею до 2030 року спробувати досягнути трьох цілей задля покращення ситуації у соціальній сфері.

Відповідний документ підписали на саміті у Порто, повідомляє "Європейська правда".

Цілі запропонувала Єврокомісія - у рамках реалізації плану дій для покращення ситуації в соцсфері, прийнятого ще у 2017 році. Їх підтримали президент Європарламенту, прем’єр головуючої у Раді ЄС Португалії та партнерські організації. 

"Ми закликаємо Європейську раду підтримати ключові цілі до 2030 року, запропоновані Єврокомісією у рамках плану дій", - зазначається у документі. 

Передбачається, що до 2030 року в країнах-членах рівень зайнятості людей віком від 20 до 64 років має становити щонайменш 78%.

Щонайменше 60% усіх дорослих мають щороку проходити певне професійне навчання.

Кількість людей на межі бідності або маргіналізації має до 2030 року скоротитися на щонайменш 15 млн, включно з 5 млн дітей. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що соціальні цілі для ЄС мають бути встановлені одночасно з цілями "озеленення" економіки і цифрової трансформації. "Ми хочемо наблизитися до повної зайнятості, до того, щоб європейці мали доступ до необхідних знань і навичок і мали рівні можливості - у більш цифровому суспільстві з більш сталою економікою", - зазначила вона.

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Єврокомісія
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