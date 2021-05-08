У ЄС початково підтримали три соціальні цілі до 2030 року

У ЄС початково підтримали ідею до 2030 року спробувати досягнути трьох цілей задля покращення ситуації у соціальній сфері.

Відповідний документ підписали на саміті у Порто, повідомляє "Європейська правда".

Цілі запропонувала Єврокомісія - у рамках реалізації плану дій для покращення ситуації в соцсфері, прийнятого ще у 2017 році. Їх підтримали президент Європарламенту, прем’єр головуючої у Раді ЄС Португалії та партнерські організації.

"Ми закликаємо Європейську раду підтримати ключові цілі до 2030 року, запропоновані Єврокомісією у рамках плану дій", - зазначається у документі.

Передбачається, що до 2030 року в країнах-членах рівень зайнятості людей віком від 20 до 64 років має становити щонайменш 78%.

Щонайменше 60% усіх дорослих мають щороку проходити певне професійне навчання.

Кількість людей на межі бідності або маргіналізації має до 2030 року скоротитися на щонайменш 15 млн, включно з 5 млн дітей.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що соціальні цілі для ЄС мають бути встановлені одночасно з цілями "озеленення" економіки і цифрової трансформації. "Ми хочемо наблизитися до повної зайнятості, до того, щоб європейці мали доступ до необхідних знань і навичок і мали рівні можливості - у більш цифровому суспільстві з більш сталою економікою", - зазначила вона.