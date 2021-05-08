В ЕС предварительно поддержали идею о трех социальных целях до 2030 года

В ЕС изначально поддержали идею до 2030 года попробовать достичь трех целей для улучшения ситуации в социальной сфере.

Соответствующий документ подписали на саммите в Порту, сообщает "Европейская правда".

Цели предложила Еврокомиссия - в рамках реализации плана действий по улучшению ситуации в соцсфере, принятого еще в 2017 году. Их поддержали президент Европарламента, премьер председательствующей в Совете ЕС Португалии и партнерские организации.

"Мы призываем Европейский совет поддержать ключевые цели до 2030 года, предложенные Еврокомиссией в рамках плана действий", - отмечается в документе.

Предполагается, что к 2030 году в странах-членах уровень занятости людей в возрасте от 20 до 64 лет должен составлять минимум 78%.

Не менее 60% всех взрослых должны ежегодно проходить определенное профессиональное обучение.

Число людей под риском бедности или маргинализации должно до 2030 года сократится на минимум 15 млн, включая 5 млн детей.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что социальные цели для ЕС должны быть установлены одновременно с целями "озеленения" экономики и цифровой трансформации. "Мы хотим приблизиться к полной занятости, к тому, чтобы европейцы имели доступ к необходимым знаниям и навыкам и имели равные возможности - в более цифровом обществе с более устойчивой экономикой", - отметила она.