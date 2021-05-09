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У Латвії проводять перевірку через поїздку латвійського артиста на фестиваль до Криму - ЗМІ

Неділя, 9 травня 2021, 10:48

Служба державної безпеки Латвії розпочала перевірку участі латвійського артиста Яніса Лемежіса в музичному фестивалі "Дорога на Ялту" в анексованому Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Крим.Реалії.

У службі підтвердили, що "цей випадок їм відомий і служба його оцінює відповідно до своєї компетенції". Одночасно, у службі нагадали, що Кримська Автономна Республіка є невід'ємною частиною України.

Підконтрольна Росії влада Криму раніше анонсувала згаданий фестиваль, називаючи його "міжнародним".

За інформацією ЗМІ, цього року латвійський виконавець Яніс Лемежіс виступив в Криму з піснею про солдата та отримав друге місце на конкурсі.

Представництво президента України в Криму повідомляло раніше, що за 2020 рік зібрало 36 фактів концертів російських співаків та гуртів, театральних вистав і зйомок художніх фільмів з російськими артистами в Криму для внесення іноземців до відповідного переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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Крим Латвія
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