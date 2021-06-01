Глава МЗС Британії обговорить агресивну поведінку РФ на зустрічі НАТО

У вівторок глава МЗС Британії Домінік Рааб має намір представити союзникам по НАТО доповідь про агресивну поведінку РФ на тлі заяв Москви щодо збільшення військової присутності на заході країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Міністр закордонних справ перелічить низку заперечень Великої Британії проти останніх дій Росії, включаючи нарощування військ поблизу українського кордону після того як в РФ оголосили, що 20 нових "підрозділів та формувань" будуть розміщені на заході Росії та що озброєння існуючих сил буде посилено.

Рааб також зверне увагу на вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську режимом Лукашенка, який підтримується Путіним, у Білорусі 23 травня.

"Від агресивної поведінки Росії щодо України до нападу Лукашенка на цивільну авіацію демократичні цінності зазнають атаки", - сказав Рааб напередодні зустрічі НАТО.

"Як один із найбільших вкладників НАТО, підтримка Британії трансатлантичного альянсу є непохитною. Ми будемо працювати з союзниками та партнерами, щоб захищати наших союзників та наші цінності" – заявив він.

На засіданні НАТО Рааб також буде критикувати Росію за те, що вона визначила ключових союзників "недружніми країнами" та обмежила персонал посольств США та Чехії.

Уряд Британії заявляє, що дії Росії несумісні з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

Зустріч НАТО у вівторок відбудеться незадовго саміту між Путіним та Джо Байденомпізніше цього місяця.

Міністр оборони РФ Сергєй Шойгу заявив у понеділок, що відправить більше військ на захід Росії до кінця року у відповідь на зростаючу загрозу НАТО.

Минулого тижня НАТО провело великі військові навчання, в яких брали участь тисячі військових, десятки літаків та кілька військових кораблів.