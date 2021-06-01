Глава МИД Великобритании обсудит агрессивное поведение РФ на встрече НАТО

Во вторник глава МИД Великобритании Доминик Рааб намерен представить союзникам по НАТО доклад об агрессивном поведении РФ на фоне заявлений Москвы об увеличении военного присутствия на западе страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Министр иностранных дел перечислит ряд возражений Великобритании против последних действий России, включая наращивание войск вблизи украинской границы после того как в РФ объявили, что 20 новых "подразделений и формирований" будут размещены на западе России и что вооружение существующих сил будет усилена.

Рааб также обратит внимание на вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске режимом Лукашенко, который поддерживается Путиным, в Беларуси 23 мая.

"От агрессивного поведения России в отношении Украины к нападению Лукашенко на гражданскую авиацию демократические ценности подвергаются атаки", - сказал Рааб накануне встречи НАТО.

"Как один из крупнейших вкладчиков НАТО, поддержка Британии трансатлантического альянса является непоколебимой. Мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы защищать наших союзников и наши ценности ", - заявил он.

На заседании НАТО Рааб также будет критиковать Россию за то, что она определила ключевых союзников "недружественными странами" и ограничила персонал посольств США и Чехии.

Правительство Великобритании заявляет, что действия России несовместимы с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Встреча НАТО во вторник состоится незадолго саммита между Путиным и Джо Байденом позже в этом месяце.

Министр обороны РФ Сергеем Шойгу заявил в понедельник, что отправит больше войск на запад России до конца года в ответ на растущую угрозу НАТО.

На прошлой неделе НАТО провело крупные военные учения, в которых принимали участие тысячи военных, десятки самолетов и несколько военных кораблей.