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У Чехії внаслідок аварії міського автобуса постраждали 11 людей

Вівторок, 1 червня 2021, 11:02

У чеському місті Брно у ніч на вівторок 11 людей постраждали внаслідок аварії міського автобуса, який врізався у стовп громадського освітлення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"Ми надали допомогу 11 пораненим. З них троє отримали важкі поранення, а решта мали легкі та середні поранення, такі як поранення голови або кінцівок", - сказав речниця південноморавських рятувальників Міхаела Ботова.

Інцидент стався після 23.00 поблизу депо.

"З невідомих причин автобус з'їхав з дороги і врізався в стовп електропередач. Ми працюємо з кількома версіями, дві з яких такі, що медичний стан водія або технічна несправність могли зіграти свою роль", - заявив речник поліції Петр Вала.

 

Попередньо збиток оцінюється у 3,25 мільйона крон.

 Чотирисмугову дорогу на чотири години закривали в обидві сторони.

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Чехія
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