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В Чехии в результате аварии городского автобуса пострадали 11 человек

Вторник, 1 июня 2021, 11:02

В чешском городе Брно в ночь на вторник 11 человек пострадали в результате аварии городского автобуса, который врезался в столб общественного освещения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Мы оказали помощь 11 раненым. Из них трое получили тяжелые ранения, а остальные имели легкие и средние ранения, такие как ранение головы или конечностей", - сказал пресс-секретарь Южно спасателей Михаэла Ботова.

Инцидент произошел после 23.00 вблизи депо.

"По неизвестным причинам автобус съехал с дороги и врезался в столб электропередач. Мы работаем с несколькими версиями, две из которых таковы, что медицинское состояние водителя или техническая неисправность могли сыграть свою роль", - заявил представитель полиции Петр Вала.

 

Предварительно ущерб оценивается в 3,25 миллиона крон.

 Четырехполосную дорогу на 4 часа закрывали в обе стороны.

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