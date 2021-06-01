В Чехии в результате аварии городского автобуса пострадали 11 человек

В чешском городе Брно в ночь на вторник 11 человек пострадали в результате аварии городского автобуса, который врезался в столб общественного освещения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Мы оказали помощь 11 раненым. Из них трое получили тяжелые ранения, а остальные имели легкие и средние ранения, такие как ранение головы или конечностей", - сказал пресс-секретарь Южно спасателей Михаэла Ботова.

Инцидент произошел после 23.00 вблизи депо.

"По неизвестным причинам автобус съехал с дороги и врезался в столб электропередач. Мы работаем с несколькими версиями, две из которых таковы, что медицинское состояние водителя или техническая неисправность могли сыграть свою роль", - заявил представитель полиции Петр Вала.

Предварительно ущерб оценивается в 3,25 миллиона крон.

Четырехполосную дорогу на 4 часа закрывали в обе стороны.