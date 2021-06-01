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У Туреччині відповіли на критику Росії щодо продажу Україні безпілотників

Вівторок, 1 червня 2021, 11:55

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що позиція Туреччини щодо окупації Криму добре відома, а продаж Україні безпілотників планувався вже давно.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі турецькому NTV, коментуючи закиди свого російського колеги Сергєя Лаврова. 

"Наша позиція щодо Криму - відома, у тому числі Росії… Ніхто не має ображатися на те, що Туреччина продає безпілотники Україні - це торгівля. Угоду з Україною було укладено вже кілька років тому. А Росія постачає ракетні комплекси до Сирії чи інших країн", - заявив він.

Мевлют Чавушоглу додав, що турецькими безпілотниками цікавляться багато краї світу. 

Як повідомляла "Українська правда", раніше глава МЗС РФ Сергєй Лавров у зв’язку з продажем безпілотників Україні порадив Туреччині "припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва" та заявив, що це "рівноцінно зазіханню на територіальну цілісність Росії".

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