В Турции ответили на критику России из-за продажи Украине беспилотников

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что позиция Турции по поводу оккупации Крыма хорошо известна, а продажа Украине беспилотников планировалась уже давно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии турецкому NTV, комментируя обвинения своего российского коллеги Сергея Лаврова.

"Наша позиция по Крыму известна, в том числе России... Никто не должен обижаться на то, что Турция продает беспилотники Украине - это торговля. Соглашение с Украиной было заключено уже несколько лет назад. А Россия поставляет ракетные комплексы в Сирию или другие страны", - заявил он.

Мевлют Чавушоглу добавил, что турецкими беспилотниками интересуются многие страны мира.

Как сообщала "Украинская правда", ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с продажей беспилотников Украине посоветовал Турции "прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева" и заявил, что это "равноценно посягательству на территориальную целостность России".

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