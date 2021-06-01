Верховна рада обмежила обіг пластикових пакетів за законодавством ЄС

Верховна рада ухвалила закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" з метою скорочення використання легких пластикових пакетів відповідно до правил, які діють у ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За відповідний законопроєкт у другому читанні та в цілому проголосували 297 депутатів.

Законопроєкт передбачає заборону для роздрібних мереж на поширення - продаж або надання безоплатно - будь-яких пластикових пакетів до 50 мікрометрів та всіх оксорозкладних.

"Щороку кожен українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів, в той час як у ЄС цей показник наближається в середньому до 90 пакетів. Всього близько 6% від їх загального числа пізніше були направлені на переробку. В Україні на людину щорічно доводиться більше 500 викинутих поліетиленових пакетів", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Під заборону підпадають легкі й надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 50 мікрометрів, а також оксорозкладні (оксобіорозкладні) пакети (містять добавку, яка прискорює розпад пакетів на мікропластик).

Заборона почне діяти з 1 січня 2022 року.

Заборона не поширюється на пакети, призначені для пакування та (або) транспортування свіжої риби і м’яса та продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду, які розповсюджуються у об’єктах роздрібної торгівлі в якості первинної упаковки.

Новий закон також регулює використання біорозкладних пакетів.

В Європейському Союзі було прийнято Директиву 2015/720 про зменшення споживання легких пластикових пакетів, що вносить зміни у Директиву 94/62 про упаковку та відходи упаковки. Саме на положеннях цих Директив базується ухвалений Радою закон.

Крім того, Європарламент 24 жовтня 2018 року підтримав запровадження в ЄС заборони на використання всіх одноразових виробів із пластику до 2021 року: тонких пластикових пакетів, соломинок для пиття, ватних паличок, а також пластикових столових приборів, стаканчиків і тарілок.