Спікер молдовського парламенту Ігор Гросу заявив, що висилка з Молдови призначеного посла Росії Олега Озерова може спровокувати внутрішній конфлікт і зупинити або уповільнити прогрес країни на шляху вступу до ЄС.

Заяву Гросу у четвер наводить Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

Спікер молдовського парламенту відзначив, що поділяє невдоволення громадян, які вимагають висилки Озерова. Але, за його словами, влада має аналізувати наслідки такого заходу й не втрачати з поля зору мету вступу до Європейського Союзу.

"Ми маємо бути обережними, щоб такі рішення не зупинили нас і не сповільнили наш прогрес на шляху до європейської інтеграції… Я знаю, що моя відповідь не задовольняє бажань і очікувань громадян, але ми, як представники уряду, влади, маємо враховувати й оцінювати наслідки будь-якого рішення, яке ми ухвалюємо чи не ухвалюємо, наскільки воно жорстке чи виважене в контексті, в якому ми перебуваємо", – сказав Гросу в ефірі Vocea Basarabiei.

Він попередив, що Росія може спробувати спровокувати конфлікти та напруженість у Молдові, зокрема в Придністров’ї та Гагаузії, щоб уповільнити європейський шлях.

"На нашому шляху, на мій погляд, на жаль, буде багато викликів, особливо з боку цієї держави, яка переслідує дуже чітку мету, а саме – створювати конфліктні ситуації, напруженість і заворушення, щоб перешкодити нам у процесі європейської інтеграції. А потім заявляти: „Бачите, молдовани не здатні підтримувати свій мир, стабільність і спокій". І мова йде не тільки про безпілотники, а й про Придністров’я або про те, що відбувається в Гагаузії", – зазначив спікер.

Нагадаємо, Озеров 18 листопада прибув до МЗС Молдови, куди його викликали після порушення повітряного простору сімома російськими безпілотниками. Це був вже щонайменше сьомий випадок від початку року, коли дипломата РФ викликали до молдовського МЗС.

Після відвідин МЗС Молдови Озеров заявив, що молдовська влада не надала доказів російського походження дронів, і наголосив, що Москва не зацікавлена у погіршенні відносин із Кишиневом.

На цьому тлі прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан закликав прискорити розгляд законопроєкту про оборонну промисловість, який дозволить країні виготовляти дрони.