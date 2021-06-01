Верховная рада ограничила оборот пластиковых пакетов, как в ЕС

Верховная рада приняла закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" с целью сокращения использования легких пластиковых пакетов в соответствии с правилами, действующими в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 297 депутатов.

Законопроект предусматривает запрет для розничных сетей на распространение - продажу или предоставление бесплатно - любых пластиковых пакетов толщиной до 50 микрометров и всех оксоразлагаемых.

"Ежегодно каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в ЕС этот показатель - в среднем 90 пакетов. Всего около 6% от их общего числа позже были направлены на переработку", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Под запрет подпадают легкие и сверхлегкие пластиковые пакеты с толщиной стенки до 50 микрометров, а также оксоразлагаемые (оксобиоразлагаемые) пакеты (содержат добавку, ускоряющую распад пакетов до состояния микропластика).

Запрет начнет действовать с 1 января 2022 года.

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Запрет не распространяется на пакеты, предназначенные для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки.

Новый закон также регулирует использование биоразлагаемых пакетов.

В Европейском Союзе было принято Директиву 2015/720 об уменьшении потребления легких пластиковых пакетов, вносящий изменения в Директиву 94/62 об упаковке и отходах упаковки. Именно на положениях этих директив базируется принятый Радой закон.

Кроме того, Европарламент 24 октября 2018 года поддержал введение в ЕС запрета на использование всех одноразовых изделий из пластика до 2021 года: тонких пластиковых пакетов, соломинок для питья, ватных палочек, а также пластиковых столовых приборов, стаканчиков и тарелок.