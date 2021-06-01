У Нідерландах через технічний збій на кілька годин зупиняли усю залізницю

Внаслідок технічного збою у системі, що забезпечує комунікацію диспетчерів з машиністами, у Нідерландах рух поїздів кілька годин був заблокований фактично по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Проблеми з системою зв’язку GSM-R виникли приблизно з 14:25 31 травня.

"Зв’язок був можливий, але не в тому об’ємі, як вимагають протоколи… Оскільки це критично важливо для безпечного руху, ми ухвалили рішення про масштабну зупинку руху поїздів", - повідомив оператор залізниці ProRail.

Внаслідок несправності сотні пасажирів по всій території країни змушені були чекати на вокзалах, доки поїздки знову стануть можливими. Людей, які застрягли вже у потягах, довезли до найближчих станцій і там випустили.

Залізниця фактично стояла півтори години, а з 16:00 рух почали поступово відновлювати. Втім, і на 17:00 на низці маршрутів потяги ще стояли.

Розслідування причин масштабної несправності досі триває. "Чітко зрозуміло, що проблема виникла з комунікаційною мережею для машиністів і диспетчерів, але ще невідомо, що саме пішло не так", - повідомив речник компанії. Версію кібератаки виключають.