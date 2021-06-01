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В Нидерландах из-за технического сбоя на несколько часов останавливали все поезда

Вторник, 1 июня 2021, 13:03

Вследствие технического сбоя в системе, обеспечивающей коммуникацию диспетчеров с машинистами, в Нидерландах движение поездов несколько часов было заблокировано фактически по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Проблемы с системой связи GSM-R возникли примерно с 14:25 31 мая.

"Связь была возможна, но не в том объеме, как требуют протоколы... Поскольку это критически важно для безопасного движения, мы приняли решение о масштабной остановке поездов", - сообщил оператор железной дороги ProRail.

 

Вследствие неисправности сотни пассажиров по всей территории страны вынуждены были ждать на вокзалах, пока поездки вновь станут возможными. Людей, которые застряли уже в поездах, довезли до ближайших станций и там выпустили.

Железная дорога фактически стояла полтора часа, а с 16:00 движение начали постепенно восстанавливать. Впрочем, и в 17:00 на ряде маршрутов поезда еще стояли.

 

Расследование причин масштабной неисправности продолжается. "Ясно, что проблема возникла с коммуникационной сетью для машинистов и диспетчеров, но еще неизвестно, что именно пошло не так", - сообщил представитель компании. Версию кибератаки исключают.

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Нидерланды
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