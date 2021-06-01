Польша через неделю откроет доступ к вакцине для подростков
Вторник, 1 июня 2021, 14:29
Вакцинация от коронавируса для подростков в возрасте 12-15 лет станет доступной в Польше с 7 июня.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом заявил руководитель канцелярии премьера Михал Дворжик на брифинге вместе с министром здравоохранения.
"С 7 июня начнется вакцинация от коронавируса детей 12-15 лет. Это около 2,5 млн школьников", - отметил он.
По его словам, прививки можно будет получить в обычных пунктах вакцинации, а с сентября - также и в школах.
Ранее об открытии прививок для подростков объявила Румыния.
Напомним, вакцина компаний-партнеров Pfizer и BioNTech пока единственная получила утверждение регулятора ЕС для использования для подростков 12-15 лет.
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