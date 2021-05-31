Румунія відкриває вакцинацію від коронавірусу для підлітків

У Румунії підлітків віком 12-15 років з 1 червня можна буде реєструвати на щеплення від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24, про це оголосив прем’єр Флорін Кицу.

"Від завтра вакцинація стає доступною також для підлітків. Закликаю батьків робити найкраще можливе рішення для своїх дітей. Ми маємо розуміти, що для подолання цієї пандемії потрібно вакцинувати якомога більше людей", - зазначив він.

Раніше керівник вакцинаційної програми Румунії Валеріу Георгіце оголосив, що щеплення для цієї групи відкриють "найближчими днями", але не називав конкретної дати.

Нагадаємо, вакцина компаній-партнерів Pfizer та BioNTech поки єдиною отримала затвердження регулятора ЄС для використання для підлітків віком 12-15 років.

За даними Європейського центру з попередження та контролю захворювань, на цей час у Румунії принаймні першою дозою щеплені 26,4% дорослого населення, а завершили вакцинацію 20,8% дорослих. Це повільніші темпи, ніж в середньому у ЄС (44,1% та 20% відповідно).

Як вже повідомлялося, з 1 червня Румунія дозволила масові заходи без обмежень для вакцинованих, а в Кишиневі днями скасували масковий режим надворі.