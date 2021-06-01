Естонія скасовує масковий режим у приміщеннях: замість правила залишиться рекомендація

З 2 червня в Естонії скасовують зобов’язання носити маску всередині приміщень - обов’язок використовувати маску замінюють рекомендацією.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR, таке рішення ухвалили на засіданні уряду 1 червня.

"Завдяки зусиллям естонців з контролю над епідемією та вакцинації у нас суттєво знизилися показники захворюваності. Це дозволяє змінити найбільш видиме правило часів епідемії. З середи маска всередині приміщень не буде обов’язковою", - заявила прем’єрка Кая Каллас.

Вона зазначила, що показники захворюваності за останній тиждень виявилися на 40% меншими, ніж попереднього тижня.

Рішення стосується усіх типів закладів та громадських просторів.

Водночас зберігається рекомендація все ж використовувати маску у тісних приміщеннях зі значною кількістю людей, а також дотримуватися дистанції.

Рада охорони здоров’я залишає за собою право вимагати маскового режиму у певних місцях чи на певних заходах. Так само за роботодавцем залишають право вимагати маски від своїх співробітників або клієнтів закладу.

Також уряд вирішив не продовжувати заборону на нічний продаж алкоголю, термін якої сплив 31 травня.