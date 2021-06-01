Эстония отменяет масочный режим в помещениях: вместо правила останется рекомендация

Со 2 июня в Эстонии отменяют обязательство носить маску внутри помещений - обязанность использовать маску заменяют рекомендации.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR, такое решение было принято на заседании правительства 1 июня.

"Благодаря усилиям эстонцев по контролю над эпидемией и вакцинации у нас существенно снизились показатели заболеваемости. Это позволяет изменить наиболее заметное правило времен эпидемии. Со среды маска внутри помещений не будет обязательной", - заявила премьер Кая Каллас.

Она отметила, что показатели заболеваемости за последнюю неделю оказались на 40% меньше, чем на предыдущей неделе.

Решение касается всех типов учреждений и общественных пространств.

В то же время сохраняется рекомендация все же использовать маску в тесных помещениях с большим количеством людей, а также соблюдать дистанцию.

Совет здравоохранения оставляет за собой право требовать соблюдения масочного режима в определенных местах или на определенных мероприятиях. Также за работодателем оставляют право оставить требование носить маски для своих сотрудников или клиентов заведения.

Также правительство решило не продлевать запрет на ночную продажу алкоголя, действие которого закончилось 31 мая.