В Италии бары и рестораны возобновили обслуживание клиентов внутри заведений

Итальянцы впервые за несколько месяцев снова могут посещать бары и рестораны в помещениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

До вторника заведениям общественного питания приходилось или предлагать потреблять пищу и напитки на воздухе, или продавать напитки навынос. Теперь рестораны, в которых нет сидячих мест на улице, получили разрешение снова открыться.

В силе остается правило носить маску в заведениях, если клиенты не сидят за столом, не едят и не потребляют напитки.

Италия начала отмену коронавирусных ограничений в апреле благодаря неуклонному снижению количества новых случаев коронавируса. Обслуживание столиков на открытом воздухе в барах и ресторанах было разрешено в "желтых" зонах с меньшим риском заболевания с конца апреля.

На сегодня почти 35 млн человек в стране с 60-миллионным населением получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19.

Последние коронавирусные ограничения в Италии должны быть отменены в течение следующего месяца. Почти все меры уже отменены в трех регионах, объявленных "белыми" зонами с низким уровнем риска заболевания.

С понедельника, 7 июня, начало вечернего комендантского часа будет перенесено с 23:00 на 00:00 по всей Италии, за исключением регионов "белой зоны", где комендантский час вообще не действует.