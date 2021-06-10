Соціологи обіцяють партії Санду монобільшість на виборах у Молдові

Партія президентки Молдови Маї Санду може розраховувати на 50,5% голосів виборців на дострокових виборах у липні.

Про це свідчить телефонне опитування, проведене WatchDog.MD і Інститутом публічних політик, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Якби дострокові парламентські вибори відбулися наступної неділі, до парламенту могли б пройти три політсили: "Дія і солідарність" (PAS) Маї Санду, виборчий блок ПКРМ і ПСРМ та партія "ШОР".

Виборчому блоку "Ренато Усатий" не вистачає 2% для подолання виборчого бар’єру.

"Дія і солідарність", якщо враховувати думку тих, хто визначився, набере 50,5% голосів, блок комуністів і соціалістів - 32,5%, а партія "ШОР" - 5,1%.

Блок "Ренато Усатий" набирає 5% і не долає виборчий поріг у 7%, встановлений для блоків.

Партія "Платформа Гідність і Правда" (DA) отримає 2%, партія "Демократія дому" з такою ж абревіатурою (DA) - 1,5%.

Автори опитування також запитали громадян, чи мають намір вони піти на вибори. 66,3% відповіли, що абсолютно впевнені у своїй участі, 18,2% упевнені, 7,7% можливо підуть, 3% скоріше не підуть, 3,6% точно не підуть.

Як відомо, дострокові парламентські вибори у Молдові заплановані на 11 липня. Президентка Молдови Мая Санду 28 квітня підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів - після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в Молдові.

Про політичну картину в Молдові дивіться також відеоблог "Європейської правди".