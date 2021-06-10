У Європарламенті хочуть вивчити роль РФ в інциденті з літаком Ryanair в Білорусі

Європарламент у четвер голосуватиме за резолюцію щодо ситуації в Білорусі, в якій закличе розслідувати роль Росії в інциденті з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на проєкт резолюції.

Текст резолюції засуджує вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня та затримання білоруською владою журналіста Романа Протасевича та Софії Сапеги і вважає цей акт порушенням міжнародного права і державним тероризмом.

Євродепутати збираються закликати до негайного та безумовного звільнення Протасевича та Сапеги, а також усіх інших журналістів та політичних в'язнів, які утримуються в Білорусі.

"Європарламент закликає до ретельної оцінки наслідків перехоплення цивільного літака не тільки для міжнародного повітряного транспорту та авіаційної безпеки, але й для загальної безпеки в Європі та безпеки білоруських та інших громадян, які вислані або шукають притулку в державах-членах ЄС" - йдеться у проєкті резолюції.

"Таке розслідування повинно дослідити можливу роль Росії у терористичних актах, що здійснюються білоруським режимом. Якщо це підтвердиться, будь-який громадянин Росії, який безпосередньо чи опосередковано брав участь у операції, повинен потрапити під санкції згідно з глобальним режимом санкцій ЄС щодо прав людини (закон Магнітського)" - вважають у Європарламенті.

Євродепутати також збираються висловити глибоку стурбованість причетністю Росії до дій режиму Лукашенка, включаючи фінансову підтримку та тісну співпрацю між спецслужбами.

Нагадаємо, 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня.

У висновках також засуджувалося затримання білоруським режимом журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги та містився заклик прийняти необхідні заходи, включаючи додаткові санкції проти фізичних осіб та суб'єктів господарювання та подальші секторальні економічні санкції.