В Европарламенте хотят изучить роль РФ в инциденте с самолетом Ryanair в Беларуси

Европарламент в четверг будет голосовать за резолюцию по ситуации в Беларуси, в которой призовет расследовать роль России в инциденте с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на проект резолюции.

Текст резолюции осуждает вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая и задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги и считает этот акт нарушением международного права и государственным терроризмом.

Евродепутаты собираются призвать к немедленному и безусловному освобождению Протасевича и Сапеги, а также всех журналистов и политических заключенных, содержащихся в Беларуси.

"Европарламент призывает к тщательной оценке последствий перехвата гражданского самолета не только для международного воздушного транспорта и авиационной безопасности, но и для общей безопасности в Европе и безопасности белорусских и других граждан, которые высланы или ищут убежища в государствах-членах ЕС", - говорится в проекте резолюции.

"Такое расследование должно исследовать возможную роль России в террористических актах, совершаемых белорусским режимом. Если это подтвердится, любой гражданин России, который прямо или косвенно участвовал в операции, должен попасть под санкции согласно глобальному режиму санкций ЕС в отношении прав человека (закон Магнитского)", - считают в Европарламенте.

Евродепутаты также собираются выразить глубокую обеспокоенность причастностью России к действиям режима Лукашенко, включая финансовую поддержку и тесное сотрудничество между спецслужбами.

Напомним, 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

Решение было принято после выводов Европейского совета, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая.

В выводах также осуждалось задержание белорусским режимом журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги и содержался призыв принять необходимые меры, включая дополнительные санкции против физических лиц и субъектов хозяйствования и дальнейшие секторальные экономические санкции.