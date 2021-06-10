В Естонії запровадили нові цифрові COVID-сертифікати

В Естонії з четверга вводяться в дію нові цифрові COVID-сертифікати відповідно до стандарту Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Захищені від підробки посвідчення дозволять в майбутньому безпечніше пересуватися по ЄС. Цифрова система сертифікації COVID в ЄС буде повністю функціонувати з липня.

З четверга на порталі пацієнта можна створити для себе три нових сертифіката, що підтверджують вакцинацію, перенесений COVID-19 або негативний результат тесту на коронавірус.

"Від COVID-19 частково або повністю вакциновані понад півмільйона естонців, і це число зростає на десятки тисяч щотижня. Крім того, серед нас більше 100 000 тих, хто перехворів COVID-19. Нові COVID-посвідчення дадуть можливість спростити подорожі і зробити їх безпечнішими, а також брати участь у великих заходах в Естонії", - сказав міністр здоров'я і праці Естонії Танель Кійк.

В даний час всі три сертифікати використовуються тільки в кількох країнах.

Сертифікати COVID насамперед призначені для використання на прикордонних переходах.

Цифровий COVID-сертифікат ЄС не є паспортом або проїзним документом і не є попередньою умовою для перетину кордону, але може, наприклад, надавати звільнення від самоізоляції в залежності від вимог в країні призначення.