В Эстонии ввели новые цифровые COVID-сертификаты

В Эстонии с четверга вводятся в действие новые цифровые COVID-сертификаты в соответствии со стандартом Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Защищенные от подделки сертификаты позволят в будущем безопаснее передвигаться по ЕС. Цифровая система сертификации COVID в ЕС будет полностью функционировать с июля.

С четверга на портале пациента можно создать для себя три новых сертификата, подтверждающих вакцинацию, перенесенный COVID-19 или отрицательный результат теста на коронавирус.

"От COVID-19 частично или полностью вакцинированы более полумиллиона эстонцев, и это число растет на десятки тысяч в неделю. Кроме того, среди нас больше 100 000 переболевших COVID-19. Новые COVID-удостоверения позволят упростить путешествия и сделать их более безопасными, а также участвовать в крупных мероприятиях в Эстонии", - сказал министр здоровья и труда Эстонии Танел Кийко.

В настоящее время все три сертификата используются только в нескольких странах.

Сертификаты COVID прежде всего предназначены для использования на пограничных переходах.

Цифровой COVID-сертификат ЕС не является паспортом или проездным документом и не является предварительным условием для пересечения границы, но может, например, давать освобождение от самоизоляции в зависимости от требований в стране назначения.