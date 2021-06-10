Болгарія послабить вимоги щодо носіння масок у приміщеннях

Болгарія планує скасувати примусове носіння масок у тренажерних залах, перукарнях, невеликих магазинах та офісах, де всі працівники щеплені в результаті зменшення кількості випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми спостерігаємо падіння нових інфекцій і враховуючи прийдешню літню спеку, ми плануємо вжити заходів для полегшення носіння масок у деяких приміщеннях", - заявив заступник міністра охорони здоров’я Болгарії Александр Златанов.

Барменам у невеликих ресторанах та кафе також буде дозволено працювати без масок, якщо вони повністю щеплені, сказав він.

Носіння масок залишатиметься обов’язковим у великих магазинах, великих адміністративних будівлях та громадському транспорті.

Відтоді, коли третя хвиля коронавірусу досягла піку в квітні, в Болгарії спостерігається значне падіння нових інфекцій. У четвер країна повідомила про 131 новий випадок зараження.

Країна має найнижчий рівень вакцинації в Європейському союзі, лише 665 000 людей з 7 мільйонів населення повністю вакциновані.