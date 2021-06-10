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Болгария ослабит требования относительно ношения масок в помещениях

Четверг, 10 июня 2021, 13:15

Болгария планирует отменить принудительное ношение масок в тренажерных залах, парикмахерских, небольших магазинах и офисах, где все работники привиты в результате уменьшения количества случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы наблюдаем падение новых инфекций и учитывая грядущую летнюю жару, мы планируем принять меры для облегчения ношения масок в некоторых помещениях", - заявил заместитель министра здравоохранения Болгарии Александр Златанов.

Барменам в небольших ресторанах и кафе также будет разрешено работать без масок, если они полностью привиты, сказал он.

Ношение масок будет оставаться обязательным в больших магазинах, крупных административных зданиях и общественном транспорте.

С тех пор, когда третья волна коронавируса достигла пика в апреле, в Болгарии наблюдается значительное падение новых инфекций. В четверг страна сообщила о 131 новом случае заражения.

Страна имеет самый низкий уровень вакцинации в Европейском союзе, только 665 000 человек из 7 млн населения полностью вакцинированы.

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