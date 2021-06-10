Прем’єра Британії розкритикували за приліт на саміт G7 літаком

Британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона розкритикували за те, що він прилетів на саміт "Групи семи" в Корнуоллі, а не прибув туди потягом, у той час, як він сам закликає світових лідерів робити більше для боротьби з глобальним потеплінням.

Про це йдеться в публікації агентства AP, повідомляє "Європейська правда".

Екологічні активісти засипали стрічку Джонсона в Твіттері повідомленнями про те, що прем'єр-міністр повинен практикувати те, що він проповідує. Джонсон опублікував у Твіттері фотографію, на якій він виходить з літака, і закликав зробити світ "кращим, справедливішим і екологічнішим" .

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"Ось наскільки серйозно Борис Джонсон ставиться до боротьби з надзвичайною ситуацією у сфері клімату: він прилетів в Корнуолл", - заявила Зара Султана, депутат від опозиційної Лейбористської партії.

Згідно з даними, опублікованими на сайті уряду Британії, внутрішні рейси генерують приблизно в шість разів більше парникових газів, ніж залізничні перевезення.

Поїздка потягом до Корнуолла займає близько 5 годин, літаком - менш ніж 90 хвилинами.

Джонсон приймає лідерів країн "Великої сімки" на саміті в ці вихідні, який проходить на курорті Карбіс-Бей в графстві Корнуолл.

Порядок денний включає переговори про зміни клімату, глобальну відповідь на COVID-19 і оподаткування транснаціональних корпорацій.