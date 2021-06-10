Премьера Британии раскритиковали за прилет на саммит G7 самолетом

Британского премьер-министра Бориса Джонсона раскритиковали за то, что он прилетел на саммит "Группы семи" в Корнуолле, а не прибыл туда поездом, в то время как он сам призывает мировых лидеров делать больше для борьбы с глобальным потеплением.

Об этом говорится в публикации агентства AP, сообщает "Европейская правда".

Экологические активисты засыпали ленту Джонсона в Твиттере сообщениями о том, что премьер-министр должен практиковать то, что он проповедует. Джонсон опубликовал в Твиттере фотографию, на которой он выходит из самолета, и призвал сделать мир "лучшим, более справедливым и экологичнее".

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"Вот насколько серьезно Борис Джонсон относится к борьбе с чрезвычайной ситуацией в сфере климата: он прилетел в Корнуолл", - заявила Зара Султана, депутат от оппозиционной Лейбористской партии.

Согласно данным, опубликованным на сайте правительства Великобритании, внутренние рейсы генерируют примерно в шесть раз больше парниковых газов, чем железнодорожные перевозки.

Поездка на поезде до Корнуолла занимает около 5 часов, самолетом - менее 90 минутами.

Джонсон принимает лидеров стран "семерки" на саммите в эти выходные, который проходит на курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл.

Повестка дня включает переговоры об изменении климата, глобальном ответе на COVID-19 и налогообложении транснациональных корпораций.