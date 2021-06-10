У Греції через страйк зупинився громадський транспорт

У Греції через загальний страйк проти трудової реформи сильно порушена робота громадського, залізничного та повітряного транспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

У страйку беруть участь працівники приватного та державного секторі, а також журналісти.

В Афінах метро, ​​трамвай, тролейбуси та приміська залізниця не працюють цілий день, тоді як автобуси курсують з 9 до 21 години. По всій країні не здійснюються залізничні або поромні перевезення, в тому числі нічні, що вплине на ранні подорожі завтра.

Також з 11:30 до 15:30 припинено роботу співробітників служби польотної інформації та персоналу безпеки повітряного руху, і мандрівники повинні зателефонувати своїм авіакомпаніям, щоб перевірити, чи це вплине на регулярні рейси.

Профспілки приватного та державного секторів провели мітинги в центрі Афін.

Журналісти в друкованих та цифрових ЗМІ також залишатимуться без роботи разом з іншими працівниками більшої частини приватного сектору та всієї бюджетної сфери.

Сайти новин не оновлювали свій вміст, газети не пішли в друк ще в середу.

Правоцентристський уряд Греції заявляє, що законопроєкт, який зараз обговорюється в парламенті, дозволить забезпечити більшу гнучкість робочого тижня, а також модернізувати норми, щоб надати батькам довші батьківські відпустки.

Противники проєкту, в тому числі основна ліва опозиційна партія, яка підтримує страйки, звинуватили уряд у використанні локдауну як приводу для подальшого знищення трудових прав та правового захисту працівників. Вони побоюються, що реформа дозволить роботодавцям відмовитись від оплати надурочних робіт та встановити графіки, що руйнують життя працівників.