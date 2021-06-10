В Греции из-за забастовки остановился общественный транспорт

В Греции из-за всеобщей забастовки против трудовой реформы сильно нарушена работа общественного, железнодорожного и воздушного транспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В забастовке принимают участие работники частного и государственного секторов, а также журналисты.

В Афинах метро, ​​трамвай, троллейбусы и пригородная железная дорога не работают целый день, тогда как автобусы курсируют с 9 до 21 часа. По всей стране не осуществляются железнодорожные или паромные перевозки, в том числе ночные, что повлияет на ранние поездки завтра.

Также с 11:30 до 15:30 прекращена работа сотрудников службы полетной информации и персонала безопасности воздушного движения, и путешественники должны позвонить своим авиакомпаниям, чтобы проверить, повлияет ли это на регулярные рейсы.

Профсоюзы частного и государственного секторов провели митинги в центре Афин.

Журналисты в печатных и цифровых СМИ также будут оставаться без работы вместе с другими работниками большей части частного сектора и всей бюджетной сферы.

Веб-сайты новостей не обновляли свое содержимое, газеты не ушли в печать еще в среду.

Правоцентристское правительство Греции заявляет, что законопроект, который сейчас обсуждается в парламенте, позволит обеспечить большую гибкость рабочей недели, а также модернизировать нормы, чтобы предоставить родителям более длинные отпуска.

Противники проекта, в том числе основная левая оппозиционная партия, которая поддерживает забастовки, обвинили правительство в использовании локдауна как повода для дальнейшего уничтожения трудовых прав и правовой защиты работников. Они опасаются, что реформа позволит работодателям отказаться от оплаты сверхурочных работ и установить графики, разрушающие жизнь работников.