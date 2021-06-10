ЄС приєднався до заклику Байдена розібратися з походженням Covid-19

ЄС приєднався до заклику президента США почати нове розслідування щодо походження коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"У цьому питанні потрібна повна прозорість, щоб винести уроки. Саме тому ми підтримуємо усі зусилля задля досягнення ясності. Світ має право знати, що саме сталося, щоб зробити правильні висновки", - сказав президент Євроради Шарль Мішель перед поїздкою на саміт "Великої сімки" у Британії.

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Аналогічну заяву зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. "Ми повинні знати, як виникла ця пандемія, щоб зробити правильні висновки і розробити правильні запобіжники, аби подібне не повторилося у майбутньому. Розслідувачі повинні мати повний доступ до усієї необхідної інформації, щоб встановити реальне джерело пандемії", - сказала вона.

Очікується, що лідери Групи семи - США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Британії та Японії - у комюніке за підсумками саміту закличуть до нового незалежного розслідування під егідою ВООЗ.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден доручив розвідці підготувати нову доповідь щодо походження коронавірусу та розібратися, чи перше зараження сталося внаслідок контакту людини з твариною, чи витоку з лабораторії. Офіційний Пекін категорично відкидає другу версію.

ВООЗ у своєму першому розслідуванні виключила теорію про витік вірусу з лабораторії. Водночас, керівник організації Тедрос Аданом Гебреісус визнава, що дослідження не було достатньо масштабним, тому що експерти не мали повного доступу до інформації.

За даними POLITICO, заклик до "прозорого та підкріпленого доказами розслідування" планується і в комюніке за пісдумками саміту ЄС та США.