ЕС присоединился к призыву Байдена разобраться с происхождением Covid-19

ЕС присоединился к призыву президента США начать новое расследование о происхождении коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"В этом вопросе нужна полная прозрачность, чтобы извлечь уроки. Именно поэтому мы поддерживаем все усилия для достижения ясности. Мир имеет право знать, что именно произошло, чтобы сделать правильные выводы", - сказал президент Евросовета Шарль Мишель перед поездкой на саммит "Большой семерки "в Британии.

Аналогичное заявление сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы должны знать, как возникла эта пандемия, чтобы сделать правильные выводы и разработать правильные предохранители, чтобы подобное не повторилось в будущем. Расследователи должны иметь полный доступ ко всей необходимой информации, чтобы установить реальный источник пандемии", - сказала она.

Ожидается, что лидеры Группы семи - США, Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Японии - в коммюнике по итогам саммита призовут к новому независимому расследованию под эгидой ВОЗ.

Напомним, ранее президент США Джо Байден поручил разведке подготовить новый доклад о происхождении коронавируса и разобраться, первое заражение произошло при контакте человека с животным или в результате потенциальной утечки из лаборатории. Официальный Пекин категорически отвергает вторую версию.

ВОЗ в своем первом расследовании исключила теорию об утечке вируса из лаборатории. В то же время, руководитель организации Тедрос Аданом Гебреисус признал, что исследование не было достаточно масштабным, потому что эксперты не имели полного доступа к информации.

По данным POLITICO, призыв к "прозрачному и подкрепленному доказательствами расследованию" планируется и в коммюнике по итогам саммита ЕС и США.