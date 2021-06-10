Україна та Молдова домовились про взаємне визнання свідоцтв про щеплення
Україна та Молдова домовилися про взаємне визнання свідоцтв про щеплення від коронавірусу, що має спростити поїздки між країнами для людей, які завершили вакцинацію.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України, про це домовилися глави МЗС обох країн під час зустрічі у Києві 17 травня.
"Сьогодні молдовське зовнішньополітичне відомство підтвердило офіційною нотою, що Молдова визнаватиме свідоцтво про вакцинацію, яке отримують українські громадяни після щеплення від COVID-19", - зазначається у повідомленні.
"Відтепер наші громадяни, які отримали свідоцтво про повну вакцинацію, зможуть вільно подорожувати до Молдови. Це вже друга держава, з якою ми уклали таку угоду. Працюємо над тим, аби перелік відкритих для українців країн дедалі збільшувався", - повідомив Дмитро Кулеба.
Водночас, у заяві не уточнюється конкретна дата, з якої починається взаємне визнання.
Визнання свідоцтв означає, що Молдова визнаватиме щеплення усіма вакцинами, сертифікованими для використання в Україні, включно з індійською Covishield та китайською CoronaVac.
У Молдові використовуються вакцини Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, китайські Sinopharm i Sinovac та російська "Спутник V".
Перед цим стало відомо, що Угорщина першою з країн ЄС погодилася визнавати українські свідоцтва про щеплення, а Україна - угорські.
Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна домовляється про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію також з Туреччиною та Грузією.
Читайте також: Умови в’їзду до Греції і не тільки: коли та як ЄС пускатиме туристів з України,
а також З дітьми на море: які країни та з якими вимогами відкриті для туристів у 2021 році.