Украина и Молдова договорились о взаимном признании свидетельств о прививках от коронавируса, что должно упростить поездки между странами для людей, которые завершили вакцинацию.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины, об этом договорились главы МИД двух стран во время встречи в Киеве 17 мая.

"Сегодня молдавское внешнеполитическое ведомство подтвердило официальной нотой, что Молдова признает свидетельство о вакцинации, которое получают украинские граждане после прививки от COVID-19", - отмечается в сообщении.

"Отныне наши граждане, которые получили свидетельство о полной вакцинации, смогут свободно путешествовать в Молдову. Это уже второе государство, с которым мы заключили такое соглашение. Работаем над тем, чтобы перечень открытых для украинцев стран все увеличивался", - сообщил Дмитрий Кулеба.

В то же время, в заявлении не уточняется конкретная дата, с которой начнет действовать взаимное признание свидетельств.

Признание свидетельств означает, что Молдова признает прививки всеми вакцинами, сертифицированными для использования в Украине, включительно с индийской Covishield и китайской CoronaVac.

В Молдове применяются вакцины Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, китайские Sinopharm и Sinovac и российская "Спутник V".

Перед этим стало известно, что Венгрия первой из стран ЕС согласилась признавать украинские свидетельства о прививках, а Украина - венгерские.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина договаривается о взаимном признании свидетельств о вакцинации также с Турцией и Грузией.

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