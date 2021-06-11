МЗС Чехії подало кримінальну скаргу через "злив" про заміну послів, зокрема і в Україні

Міністерство закордонних справ Чехії подало кримінальну скаргу на невідому особу за підозрою у витоку секретної інформації у зв'язку із повідомленнями про зміну послів.

Про це заявив міністр закордонних справ Якуб Кульганек на засіданні парламентського комітету із закордонних справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Минулого тижня чеські ЗМІ повідомили, що штаб чеської зовнішньої політики готує дипломатичний обмін, аналогів якому не було вже багато років. 21 посол був відсторонений від посади, у той же час було таємно затверджено нових кандидатів на більшість з цих посад, у тому числі кандидатуру посла в Україні з російським шлейфом.

Призначення послів повинне бути схвалене президентом Мілошем Земаном. Водночас уряд Чехії вже затвердив заміну 21 посла, в тому числі нового главу посольства в Україні.

Заміну послів розкритикувала опозиція. Депутат від ODS Яна Чернохова охарактеризувала цей крок як "маніпуляцію і гру з чеською дипломатією" з боку уряду, який не має повної більшості в парламенті.

"Я не можу позбутися відчуття, що це всього лише спроба в останню хвилину розставити своїх людей і зберегти прихильність президента на решту місяців терміну повноважень уряду і можливих переговорів після виборів", - сказала вона.

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