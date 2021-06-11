МИД Чехии подал уголовную жалобу за "слив" о замене послов, в том числе в Украине

Министерство иностранных дел Чехии подало уголовную жалобу на неизвестное лицо по подозрению в утечке секретной информации в связи с сообщениями о замене послов.

Об этом заявил министр иностранных дел Якуб Кульганек на заседании парламентского комитета по иностранным делам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

На прошлой неделе чешские СМИ сообщили, что штаб чешской внешней политики готовит дипломатический обмен, аналогов которому не было уже много лет. 21 посол был отстранен от должности, в то же время были тайно утверждены новые кандидаты на большинство из этих должностей, в том числе кандидатура посла в Украине с российским шлейфом.

Назначение послов должно быть одобрено президентом Земаном. В то же время правительство Чехии уже утвердило замену 21 посла, в том числе нового главу посольства в Украине.

Замену послов раскритиковала оппозиция. Депутат от ODS Яна Чернохова охарактеризовала этот шаг как "манипуляцию и игру с чешской дипломатией" со стороны правительства, которое не имеет полного большинства в парламенте.

"Я не могу избавиться от ощущения, что это всего лишь попытка в последнюю минуту расставить своих людей и сохранить благосклонность президента на оставшиеся месяцы срока полномочий правительства и возможных переговоров после выборов", - сказала она.

Читайте также Сказать Земану "нет!": Почему Украина должна отказать дипломату с российским шлейфом