Польща перетнула позначку у 9 млн повністю щеплених від коронавірусу

У Польщі вже більше 9 мільйонів людей завершили вакцинацію від коронавірусу, отримавши необхідну кількість доз.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це увечері 10 червня повідомив глава канцелярії прем’єра Польщі Міхал Дворжик.

"Сьогодні ми перетнули позначку у 9 млн повністю вакцинованих людей", - написав він.

Загалом у Польщі з початку кампанії зробили понад 23 млн щеплень, принаймні першою дозою отримали щеплення понад 15 млн осіб. Загалом населення країни - близько 38 млн осіб.

В країні використовують усі чотири вакцини, затверджені регулятором ЄС - Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca, а також Janssen (Johnson & Johnson), для захисту якою потрібна одна доза.

Нагадаємо, з 6 дати в країні почали діяти нові послаблення карантину - дозволили конференції, вистави та ярмарки з присутністю не більше 1 людини на 15 квадратних метрів площі, та роботу ігрових кімнат для дітей.

Громадські зібрання та весілля дозволені за участі до 150 осіб - не враховуючи людей, які вже повністю вакциновані від коронавірусу.